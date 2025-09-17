La scena del gol decisivo segnato da Vasilije Adžic nel pazzo derby d'Italia di sabato scorso non è nuova a Dejan Savicevic, leggenda del Milan e della Stella Rossa, che ha commentato così la perla balistica dal suo connazionale: "Il gol di Adžić non è una sorpresa per me perché ha segnato gol simili quando era in Montenegro, con la maglia dell'FK Budućnost e con le nazionali giovanili - ha raccontato il Genio a Tuttomercatoweb.com -. Ha tecnica, tanta fantasia, abilità e talento. E sa calciare, cosa che ha dimostrato al suo debutto nel calcio professionistico qui in Montenegro. Da questo punto di vista, il suo gol non mi sorprende per nulla".