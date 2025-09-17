L’attaccante nerazzurro Francesco Pio Esposito commenta così a Inter TV il match vinto per 2-0 in casa dell’Ajax: “Ho realizzato un sogno, me ne sono accorto soprattutto quando eravamo al centro ed è partita la musica della Champions e ho ricordato quando la ascoltavamo con la mia famiglia. Sicuramente è stata una bella partita, aiutata da una grande squadra che ti dà sempre la palla gusta. Per un attaccante è già facile così, sono felice per la prestazione.

Gli obiettivi? In questi dieci giorni ho realizzato tutti gli esordi, Serie A, Nazionale e Champions, abbiamo rotto il ghiaccio e iniziato con il piede giusto, ora dobbiamo continuare così”.