"I miei sentimenti sono contrastanti". Lo ha detto Emre Ünüvar, autore del gol che ha illuso l'Ajax Under 19 nel match d'esordio in Youth League contro l'Inter Primavera, commentando l'1-1 dello 'Sportcomplex de Toekomst' di Amsterdam. "Nel secondo tempo la partita poteva andare da una parte o dall'altra", ha spiegato il 17enne attaccante dei Lancieri ai canali ufficiali del club olandese.