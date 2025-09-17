Uno degli argomenti più caldi del giorno è quello legato alle sorti del Meazza, stadio che Inter e Milan stanno cercando di acquistare per poi ricostruire, sulle ceneri dell'attuale impianto, un nuovo stadio da vivere, ancora una volta, in condivisione. Tra burocrazia e referendum, i rallentamenti nel corso degli anni sono stati diversi come sottolinea il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini che, intervenuto a Telenord, ha tuonato: "Qualcuno ha perso cinque anni di tempo e un miliardo di investimenti. Adesso però ne sappiamo poco e di votare ad occhi chiusi qualcosa che non conosci in un momento di inchieste sull’edilizia, di cantieri bloccati, di arresti… se non c’è totale trasparenza credo sia giusto non votare nulla".
"Il progetto di anni fa prevedeva tanti interventi sociali sulle periferie - ha continuato dopo aver inveito -. Un nuovo stadio, che a Milano serve, deve essere anche l’occasione di riqualificare un quartiere. Mi spiace per i milanesi".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
