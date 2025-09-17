Dopo il pareggio col Parma, altro test importante per l'Inter Under 20 di Benito Carbone che domenica mattina alle 10.45 è attesa dall'Atalanta, seconda in classifica a pari punti proprio coi ducali a meno due dalla capolista Genoa. Partita che sarà arbitrata da Giacomo Rossini della sezione di Torino, coadiuvato da Giuseppe Daghetta di Lecco e da Daniel Cadirola di Milano.