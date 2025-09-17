"E' speciale essere qui e lo sarà ancora di più per la gara. Non vedo l'ora di sentire l'atmosfera, ne abbiamo bisogno". John Heitinga, allenatore dell'Ajax, parla così a Prime in relazione alla sfida contro l'Inter in Champions League. "Dobbiamo essere realistici, il girone sarà duro per noi. Avrei preferito non giocare ad inizio stagione con l'Inter, ma va bene così. Sono una squadra forte, giocano assieme da anni, hanno fatto due finali di Champions. Sarà una gara tosta".

"Non hanno raccolto negli ultimi anni i risultati a cui sono abituati, ma l'Inter è l'Inter - prosegue Heitinga -. Li ho visti giocare contro il Manchester City quando lavoravo nel Liverpool. Hanno giocatori eccezionali, possono fare la differenza, per me sono una delle migliori squadre d'Europa. Chivu? Ho un rapporto speciale con Cristian. Ricordo che quando sono arrivato da giovane sono stato fuori quindici mesi per un grave infortunio e in quel periodo c'era sempre. Era il capitano e mi è stato vicino. Non vedo l'ora di abbracciarlo. Vorrò batterlo ma dovremo essere molto bravi. Gli dico bentornato a casa perché questo è stato anche il suo palco, è ancora parte della storia dell'Ajax, ovviamente anche di quella dell'Inter. Ma rimane un giocatore che ha fatto tanto per l'Ajax".