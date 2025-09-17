L'Inter s'appresta ad affrontare l'Ajax, squadra contro la quale debutterà nella stagione corrente di Champions League. Il match contro i lancieri, che mette Cristian Chivu immediatamente dinnanzi ad un faccia a faccia col suo passato, arriva qualche giorno dopo la brutta sconfitta esterna rimediata in casa della Juventus, dove i vicecampioni d'Europa e d'Italia hanno inanellato il secondo ko stagionale che vorranno e dovranno velocemente archiviare. La Cruijff Arena sarà il posto giusto per invertire il trend intrapreso in questo complicato inizio stagione? I tifosi del Biscione se lo augurano, ma a spaventarli ci pensano le statistiche: a rigor di numeri, l'Inter nelle ultime dieci partecipazioni in Champions League ha vinto una sola volta il match che inaugura il percorso, ovvero Inter-Tottenham del 2018, ai tempi di Spalletti sulla panchina e Matias Vecino che con la sua garra charrua passò alla storia per averla 'ripresa' (per citare la nota telecronaca della sfida in questione).

Al di là della vittoria firmata dall'uruguaiano, i nerazzurri non hanno mai vinto dalla stagione 2009/2010 ad ora, collezionando 6 pareggi e 3 sconfitte. I nerazzurri pareggiarono anche nella stagione 2009/2010, annata che consegnò poi il Triplete a Zanetti e compagni, pari che replicarono anche l'anno successivo. I meneghini iniziarono invece con un ko all'esordio della stagione 2011/12, ultima stagione a giocare la Champions prima del grande ritorno conquistato nel 2018. Tornando ai tempi più recenti, nel 2019, con Conte in panchina, l'Inter pareggiò con lo Slavia Praga grazie alla rete di Nicolò Barella che trovò quel giorno il primo gol in maglia nerazzurra, e altrettanto fece l'anno successivo contro il Borussia Monchengladbach per 2-2, risultato seguito poi da due sconfitte consecutive: una col Real, che inaugurò la stagione 2021/22 e col Bayern Monaco, primo avversario dell'entusiasmante avventura che portò poi alla finale di Istanbul. Di seguito tutti i risultati in questione:

Inter 0-0 Barcelona

Twente 2-2 Inter

Inter 0-1 Trabzonspor

Inter 2-1 Tottenham

Inter 1-1 Slavia Praha

Inter 2-2 B. Monchengladbach

Inter 0-1 Real Madrid

Inter 0-2 Bayern Munich

Real Sociedad 1-1 Inter

Man City 0-0 Inter