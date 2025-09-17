È Gigio Donnarumma il giocatore incaricato dal Manchester City ad affiancare Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia del debutto Champions League contro il Napoli. Durante la chiacchierata con i giornalisti presenti, l'ex portiere del PSG ha parlato anche della sessione di mercato che lo ha visto protagonista dopo l'addio ai parigini (durante la quale è stato più volte accostato anche all'Inter): "Sono stato molto chiaro: la mia voglia era quella di venire qua, era la mia prima e la mia unica opzione. Non penso al futuro, ho già detto cosa penso del mio essere qua. Sono contento di essere al City e di far parte di questa grande squadra, spero di dare tanto a questi colori per molti anni ancora", ha detto sul suo nuovo club con il quale punta a bissare la Champions.

Il City può vincere la Champions?

"Sicuramente è uno degli obiettivi. Dobbiamo sognare in grande, ma la cosa importante è pensare gara dopo gara. Domani sarà una gara difficile, affronteremo una squadra forte in cui ci sono tanti miei compagni di Nazionale".

Quando i primi contatti col City?

"Prima dell'estate già sapevo che il City era molto interessato a me. Poi i rapporti si sono rafforzati dopo il Mondiale per Club, ho saputo che il mister spingeva per il mio arrivo qua e questo mi ha dato grande orgoglio. Anche per questo non ho esitato ad accettare di venire qua con grande gioia ed entusiasmo, spero di dare tutto me stesso per questi colori e per questo club storico che vuole sempre vincere. E io sono qua per quello".

Cosa può dirci sul suo addio al PSG?

"Non mi piace parlare del passato. Le persone fanno le proprie scelte e questo fa parte del calcio. L'importante è che io adesso sia qua con orgoglio, auguro il meglio ai miei ex compagni perché se lo meritano, ho un grande rapporto con loro. Anche quando hanno saputo che sarei andato via mi hanno dimostrato grande affetto, è bello aver lasciato qualcosa di importante ai compagni. Delle altre scelte non parlo, sono solo felice di essere qua".