A quanto pare, Cristian Chivu è bravo a rompere i sortilegi: dopo essere stato il primo straniero alla guida dell'Inter a vincere alla prima di campionato dai tempi di Hector Cuper, il tecnico rumeno regala ai nerazzurri il successo alla prima di Champions League, qualcosa che non accadeva da sette anni. E lo fa in maniera bella e autorevole, scacciando per un po' le streghe che avevano accompagnato la vigilia dell'impegno con l'Ajax, concluso poi in maniera brillante. Sospinta dai voli di Marcus Thuram, autore della doppietta decisiva dopo che i Lancieri avevano sfiorato il vantaggio con Yann Sommer bravo a ipnotizzare di Mika Godts, in cinque minuti a cavallo tra i due tempi l'Inter chiude la pratica e parte col piede giusto mettendosi nel gruppo di testa alla prima curva della campagna europea. Risposte confortanti ad ogni livello per Chivu.

IL TABELLINO

AJAX-INTER 0-2

MARCATORE: 42', 47' Thuram

AJAX: 1 Jaros; 3 Gaaei, 4 Itakura (84' 37 Sutalo), 15 Baas, 5 Wijndal; 6 Regeer (76' 7 Moro), 18 Klaassen, 8 Taylor (63' 16 McConnell); 17 Edvardsen, 25 Weghorst (63' 9 Dolberg), 11 Godts (76' 10 Gloukh).

In panchina: 12 Herkeens, 22 Pasveer, 2 Lucas Rosa, 24 Mokio, 28 Fitz-Jim, 41 Alders, 43 Bounida.

Allenatore: John Heitinga.

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella (80' 7 Zielinski), 20 Calhanoglu (86' 8 Sucic), 22 Mkhitaryan (69' 16 Frattesi), 32 Dimarco (80' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (86' 14 Bonny), 94 Esposito.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 31 Bisseck.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Oliver (GBR). Assistenti: Burt - Mainwaring. Quarto ufficiale: Barrot. VAR: Gillet. Assistente VAR: Salisbury.

Note

Ammoniti: Thuram (I), Mkhitaryan (I)

Corner: 4-5

Recupero: 1°T 3', 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

94' - FISCHIA OLIVER, RIEN NE VA PLUS ALLA CRUIJFF ARENA!!! L'INTER PARTE BENE IN CHAMPIONS, BELLA PROVA E AJAX SUPERATO 2-0!!!!

93' - Fallo di mano di Dolberg, la partita può dirsi conclusa qui.

91' - Iniziati i tre minuti di recupero. I tifosi dell'Ajax hanno già iniziato a sfollare da un po'.

90' - Brivido per Sommer, che non arriva su un cross sul quale si avventa Dolberg che disturbato da Akanji non inquadra la porta.

88' - Bonny prova a mettere in mezzo per Frattesi, Baas capisce tutto e interviene.

86' - Ultimi cambi anche per l'Inter: Sucic prende il posto di Calhanoglu, Bonny rileva Thuram.

85' - Cross senza troppe pretese di Moro, Dumfries controlla agevolando l'uscita di Sommer.

84' - Sutalo per Itakura è l'ultimo cambio di Heitinga.

84' - De Vrij muro di gomma, altro muro in chiusura su un cross di Gaaei nato da un pallone perso male da Carlos Augusto.

81' - Tiro in scivolata di Thuram sul quale si avventa Esposito, conclusione murata da un difensore.

80' - Nell'Inter è il momento di Zielinski e Carlos Augusto, fuori Barella e Dimarco. Bastoni nuovo capitano.

79' - Dumfries si lamenta platealmente per un mani di Baas, per Oliver però l'intervento del difensore non è volontario.

78' - Altra palla in area spazzata da De Vrij, poi Dumfries anticipa Gloukh.

77' - Dimarco prova a mettere in mezzo, pallone mandato in corner. Sugli sviluppi, Frattesi manda alto di testa.

76' - Entrano Moro e Gloukh nell'Ajax, fuori Godts e Reeger.

74' - Va Klaassen di testa in mezzo all'area, Sommer fa spegnere la parabola sopra la traversa.

73' - Altra chiusura provvidenziale, anche con un pizzico di fortuna, di De Vrij che anticipa un pallone che poteva diventare insidioso.

71' - Giocata un po' naif tra Akanji e Dimarco, la difesa dell'Ajax ha buon gioco nel liberare l'area.

69' - Ecco il debutto stagionale per Frattesi, che rileva proprio Mkhitaryan.

69' - Parabola lunghissima su corner per l'Ajax, Dolberg arriva di testa ma senza impensierire Sommer.

67' - Atterrato Baas, cartellino giallo per Mkhitaryan. Pronto a entrare Frattesi.

65' - Lancio di Bastoni a provare a servire Barella, lancio troppo lungo controllato da Jaros.

63' - Arrivano i primi cambi per l'Ajax: dentro Dolberg e McConnell per Weghorst e Taylor. Il danese accolto da un'ovazione.

60' - Giocata finissima di Esposito che appoggia sull'accorrente Dumfries il cui tiro viene stoppato da Wijndal.

59' - Fallo su Calhanoglu, Oliver fischia ma ferma la partenza di Dumfries. Poi alza le mani per scusarsi.

57' - Combinazione Barella-Dimarco, tiro poco potente dell'esterno nerazzurro che Jaros para in due tempi.

57' - Contatto Thuram-Regeer, Oliver non ravvisa fallo poi ferma il gioco perché il giocatore biancorosso rimane a terra.

56' - De Vrij recupera un pallone e si invola in avanti, poi serve Barella che si prende un fallo.

54' - Conciliabolo tra Chivu e Frattesi, con scappellotto del tecnico e risata serena del giocatore.

52' - Thuram voleva ripetere la prodezza di Barcellona col gol di tacco su assist di Barella, ma il pallone è fuori misura. E oltretutto, Oliver ferma il gioco ravvisando un fallo.

51' - Lotta Pio Esposito in area biancorossa, un rimpallo però favorisce la difesa avversaria.

IL GOL DI THURAM: È praticamente lo stesso gol siglato poco prima: stavolta sono Klaassen e Itakura a vedere Thuram prendere loro un piano su corner e infilare la palla lì dove Jaros non può arrivare.

47' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMM!!!

47' - Subito Inter! Ottimo Esposito nel difendere un pallone di Dumfries e scaricarlo su Calhanoglu il cui tiro potente viene deviato in corner da Itakura.

-----

22.04 - Primo pallone del secondo tempo per l'Ajax: PARTITI!

22.03 - Squadre che stanno rientrando in campo per il secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Trenta minuti alquanto scialbi e monotoni, poi la partita si ravviva grazie soprattutto alla crescita dell'Inter e alla grinta dell'Ajax. Sin qui si fanno comunque preferire i nerazzurri, che avrebbero anche l'occasione di un calcio di rigore concesso e poi clamorosamente negato da Oliver dopo On Field Review per una veniale trattenuta pre-fallo su Baas. Ma a tre minuti dal 45esimo, dopo che Sommer riesce a compiere un prodigioso intervento ai danni di Godts, trovano la rete del vantaggio con l'ennesima zuccata vincente del Tikus da calcio d'angolo. Vantaggio che premia l'iniziativa mostrata dagli uomini di Chivu. Pio Esposito, pur ricevendo pochi palloni concreti lì davanti, si fa apprezzare per la combattività.

------

45' + 4: Finisce qui il primo tempo: l'Inter va al riposo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Marcus Thuram.

45' + 3: Grande giocata di Thuram che nasconde il pallone a Regeer costringendolo al fallo.

45' + 2: Duello Dumfries-Weijndal, ha la meglio il difensore dell'Ajax.

45' + 1: Tre minuti di recupero.

44' - Weghorst di testa manda alto da pochi metri, ma l'attaccante era in fuorigioco e oltretutto tratteneva nettamente Akanji. Poco prima, grande chiusura di De Vrij su Godts.

IL GOL DI THURAM: Stacco ancora una volta imperiale per Thuram su corner, beffati in un colpo solo Gaaie, Klaassen e Jaros. Zuccata implacabile e palla in rete.

42' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM!!!

40' - Sommer chiude la porta a Godts! Il giovane belga scappa via alla difesa nerazzurra in posizione regolare e arriva in area, dove però viene ipnotizzato dal portiere nerazzurro che gli dice no.

40' - Fallo su Barella, ancora combattivo. Bravo Esposito nel difendere il pallone.

36' - Rigore cancellato, ritenuta punibile una trattenuta di Thuram che si aggrappa leggermente alla maglia di Baas. Decisione severissima. Ovviamente, viene meno anche il giallo per Baas.

35' - Attenzione, Oliver va all'On Field Review per verificare un'eventuale trattenuta precedente di Thuram su Baas.

34' - Calcio di rigore per l'Inter! Thuram atterrato nettamente da Baas, giallo inevitabile per lui.

33' - Thuram! Recupero di Dimarco sui 22 metri avversari, Esposito riceve da Mkhitartyan e dopo una bella virata su Itakura serve Thuram che punta Baas e calcia un pallone che sibila a un centimetro dal secondo pallo.

30' - Dimarco raccoglie il pallone respinto dalla difesa sul corner e calcia al volo. Tiro improbabile che Jaros guarda spegnersi sul fondo.

29' - Barella guadagna il primo corner dell'Inter.

28' - Controllo sospetto di Dumfries in area, Oliver ferma per essere sicuro però si vede chiaramente il tocco col fianco.

25' - Dumfries mette il piede su Godts e interrompe un'azione potenzialmente pericolosa.

22' - De Vrij prolunga di testa sulla punizione, primo corner per i padroni di casa.

21' - Rischia un po' l'Inter in difesa, il pressing dell'Ajax manda in confusione i nerazzurri. I Lancieri guadagnano un calcio di punizione con Bastoni che protesta.

19' - Cross di Dimarco lungo per tutti, palla che viene raccolta da Dumfries che ingaggia un duello con Baas sul quale commette fallo. Il pubblico dell'ArenA esaltato dalla combattività del giocatore di casa.

17' - Grande diagonale di Dumfries che di testa anticipa Godts pronto ad arrivare sul cross da destra. L'Inter riparte, ma Oliver ferma tutto per una sbracciata di Thuram su Edvardsen che costa anche un giallo all'attaccante. Sanzione che appare esagerata.

14' - Si propone l'Ajax con un tiro dalla distanza di Gaaei che termina alto. Applausi comunque per il terzino biancorosso.

12' - Bastoni riesce ad intercettare un pallone nella metà campo offensiva, serve Dimarco che prova a mettere per Mkhitaryan che però viene anticipato.

11' - Bel recupero di Calhanoglu a metà campo, poi Akanji viene anticipato in fallo laterale.

10' - Barella dolorante resta a terra dopo un colpo subito, l'azione prosegue fino ad un intervento di Thuram su Baas sanzionato da Oliver.

8' - Mkhitaryan atterra un difensore dell'Ajax a ridosso dell'area biancorossa, Oliver interviene.

5' - Sommer e Mkhitaryan commettono un pasticcio, rimessa regalata all'Ajax. Poi lo svizzero esce sicuro sul cross di Gaaei.

3' - Rimessa per l'Inter, tra le proteste dei giocatori di casa.

2' - Inter che parte all'attacco, tiro di Dimarco che Jaros ha qualche problema a controllare e Thuram prova ad approfittarne.

----

21.00 - Calcio d'inizio del match per l'Inter: PARTITI!

20.58 - Klaassen e Barella, ex compagni di squadra, davanti a Oliver per il sorteggio.

20.56 - Squadre che entrano in campo per il prepartita.

20.55 - Stadio già caldo, con coreografia che ricorda la finale del 31 maggio 1972 vinta dall'Ajax proprio sull'Inter.

20.41 - Riscaldamento concluso per l'Inter, Ajax ancora in campo. Ma fra pochi minuti sarà calcio d'inizio alla Cruijff Arena.

-----