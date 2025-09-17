Sono sei le partite di Champions League che si sono disputate in questo mercoledì 17 settembre. Alle 18:45 storico pareggio dei ciprioti del Pafos contro i greci dell'Olympiakos. Pari ricco di gol (2-2) tra Slavia Praga e Bodo/Glimt. In serata, oltre a quello dei nerazzurri, successo anche per il Bayern Monaco, che si è imposto per 3-1 sui campioni del mondo del Chelsea. Match denso di emozioni ad Anfield: il Liverpool batte 3-2 l'Atletico Madrid grazie al gol al 92esimo di Van Dijk. Il PSG strapazza l'Atalanta: 4-0 senza appello. I parigini hanno anche sbagliato un rigore (Barcola si è fatto neutralizzare da Carnesecchi).