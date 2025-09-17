Youri Regeer, centrocampista dell'Ajax, si è presentato in conferenza stampa dopo Ajax-Inter. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews: "Sappiamo che l'Inter è una squadra che vive di questi momenti su palla inattiva. Sul primo gol c'era troppo spazio dietro di me e io ero troppo avanti. Ma abbiamo avuto i nostri momenti, nel primo tempo abbiamo fatto vedere che possiamo giocare bene. Sul 2-0 è diventato tutto più difficile ma non abbiamo mai smesso di crederci. Ci sono tante cose positive, bene noi nel primo tempo ma nella ripresa si è vista la forza dell'Inter. Nei primi 30 minuti eravamo al loro stesso livello ma l'Inter ha giocato più difensivamente per poi partire in contropiede e dopo il 2-0 è diventato difficile avere la meglio su questo stile di gioco".

Reeger prosegue nella disamina: "Heitinga dopo l'1-0 era deluso ma pensava che potessimo avere ancora delle occasioni, più difficile dopo il raddoppio. Abbiamo giocato contro una qualità mondiale che ha l'Inter a centrocampo, hanno tanta esperienza, lo sapevamo, nell'analisi abbiamo visto che cercavano spesso il tocco di prima, era difficile trovare spazio tra le linee. L'Inter non ha avuto delle grandi occasioni prima di questo calcio d'angolo sfruttato da Thuram, sono stati cinici, hanno tanta esperienza nel colpire al momento giusto".