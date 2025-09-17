Intervistato da MARCA in attesa del ritorno ad Anfield, dove questa sera l'Atletico Madrid, avversario dell'Inter in Europa, affronterà il Liverpool per l'esordio in Champions League 2025/26, il portiere dei colchoneros, Jan Oblak ha parlato degli avversari di stasera (altri eurorivali della squadra di Chivu): "È una squadra formidabile, con grandi giocatori e nuovi acquisti. Sarà una sfida durissima lasciare la porta inviolata e portare a casa punti in un Anfield dove non è mai facile giocare" ha detto prima di avvisare le altre partecipanti al Torneo.

Riguardo alla Champions, il portiere sottolinea l’ambizione dell’Atletico:

"Ogni anno vogliamo vincerla. Il percorso è lungo, ma bisogna pensare partita dopo partita. Tutti nel club devono credere che sia possibile, dai giocatori allo staff, solo così possiamo arrivare fino in fondo".