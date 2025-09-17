Grande protagonista della serata di Amsterdam, Stefan de Vrij esprime la sua soddisfazione ai microfoni di Prime Video: “Era importantissimo vincere e fare risultati dopo due sconfitte brutte. Le prestazioni ci sono state ma dobbiamo migliorare. Siamo stati bravi oggi ad andare in vantaggio e leggere la partita e quello che voleva; abbiamo vinto senza soffrire troppo, bravi”.

Stasera ci sono stati prestazione e risultato, cosa ti ha colpito di più?

“Tutte e due, meglio giochi e più è facile portare a casa il risultato. Cerchiamo sempre di portare avanti i nostri principi. Oggi siamo stati bravi anche a non prendere gol, loro hanno avuto un’occasione in contropiede poi non mi ricordo grandi chance. Abbiamo gestito bene e fatto quello che ci chiedeva la partita”.