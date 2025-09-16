Dopo un lungo periodo di silenzio, torna alla ribalta il businessman Thomas Zilliacus, noto ai più per aver espressamente dichiarato qualche anno fa l'intenzione di acquistare l'Inter ai tempi di Suning. Un desiderio mai realizzato per via di vicissitudini che hanno fatto sì che l'affare non andasse mai in porto, supponendo che fosse mai salpato, ma che non ha tolto al finlandese la passione per la Beneamata. A distanza di mesi dall'ultima uscita, l'ex CEO di Nokia torna a parlare dell'Inter con un pizzico di rabbia.

"Questa non è l'Inter che vogliamo vedere" scrive sul suo profilo Twitter a corredo di una foto della classifica di Serie A, prima di aggiungere un monito a Marotta e compagnia: "Serve un intervento rapido, altrimenti la stagione finirà in un disastro".