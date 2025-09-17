"Quanto è facile dire per tutti 'Chivu non è da Inter?'. La società deve scegliere, sostenere, accompagnare e difendere, che è la fortuna più grande che un allenatore può avere". Lo dice Lele Adani, ex giocatore ed ora opinionista, nell'ultima puntata di Viva El Football in cui si parla anche dell'avvio negativo del nuovo allenatore nerazzurro.

"Questo ragazzo aveva 13 partite in Serie A - prosegue Adani -. Se io scelgo lui, cosa penso? Che arriva e fa subito l'Antonio Conte? Qualcuno lo credeva, io no. Però se voi dite che è bravo, e io non ho motivo di dire il contrario, allora deve esserci una società con i controcog**oni che lo sostiene, lo incalza. Chivu voleva cambiar sistema e aveva scelto Lookman, poi non è arrivato... ce ne sono cento di esterni in Europa. Ve lo dico ora: di questo passo Chivu rimarrà solo. Rimarrà solo se prima non c'è la direzione sportiva, la proprietà e la società non lo sostengono in questo cambiamento".