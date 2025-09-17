Il primo appuntamento del Manchester City nella Champions League 2025/26 sarà contro il Napoli. Il primo avversario del torneo sarà 'italiano', così come successo nella passata stagione, quando gli inglesi incrociarono l'Inter. Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha inquadrato la sfida con gli azzurri ricordando anche lo 0-0 nel match d'esordio dell'anno scorso contro la banda in Inzaghi: "City favorito? Apparentemente non lo siamo. Vogliamo solo goderci il momento e possibilmente iniziare meglio dello scorso anno, quando pareggiammo la prima partita contro l'Inter", le parole del tecnico dei Citizens.