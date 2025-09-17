Paul Nuijten, allenatore dell'Ajax Under 19, mastica amaro per l'1-1 maturato contro l'Inter Primavera nel match d'esordio della Youth League andato in scena allo Sportcomplex de Toekomst di Amsterdam: "Questo pareggio è come una sconfitta, penso che meritassimo di vincere più di loro", ha spiegato a caldo ai canali ufficiali del club olandese. 

Sezione: Giovanili / Data: Mer 17 settembre 2025 alle 18:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print