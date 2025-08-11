E' stallo totale nella trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Ademola Lookman, secondo quanto si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport. Se la Dea continua a non voler comunicare il prezzo di vendita, facendo capire di non voler cedere un proprio giocatore a una diretta concorrente, la Beneamata rimane ferma sulla sua posizione di qualche settimana fa, non intenzionata a fare alcun rilancio fino a una mossa della controparte. Compatibilmente al budget stanziato da Oaktree: non si andrà oltre i 45 milioni di euro di base fissa.

E il giocatore? Continua a ribadire la sua voglia di raggiungere Milano, rifiutando destinazioni di inglesi di quei club che hanno bussato alla porta dei Percassi ma senza formulare offerte ufficiali. La telenovela, stando alle previsioni della rosea, potrebbe trascinarsi oltre Ferragosto, e non è detto che non possano esserci colpi di scena: il Napoli, infatti, che aveva già manifestato il suo gradimento per il giocatore nigeriano, potrebbe irrompere con un'offerta da far saltare il banco. Magari facendo cambiare idea sia all'Atalanta che all'attaccante.