Il primo round è andato in scena nelle scorse ore lontano da occhi indiscreti in un hotel del centro. L'Inter e Alejandro Camaño si sono incontrati per fare il punto sul rinnovo del contratto di Lautaro Martinez, al centro di tante voci e soprattutto di grande preoccupazione presso la tifoseria nerazzurra. Come era lecito attendersi è stato un incontro interlocutorio in cui le parti hanno messo sul tavolo le proprie carte, dandosi qualche giorno di tempo per riflettere sul da farsi.

Le posizioni sono queste: i nerazzurri mettono sul tavolo 8,5-9 milioni bonus compresi mentre il procuratore parte da 12 milioni netti. Lautaro abbasserebbe anche le sue richieste ma vuole che si rimanga sulla doppia cifra. La domanda da porsi è: l'Inter riuscirebbe ad arrivarci? Magari con i bonus potrebbe toccare quota 10 milioni ma in questo caso dipende anche da quanti e quali bonus verrebbero messi sul piatto.

La partita dunque è assolutamente aperta perché l'argentino non sta valutando alternative alla permanenza a Milano e l'unico club che finora ha chiesto informazioni è il Paris Saint-Germain. Adesso nel prossimo aggiornamento la dirigenza di viale della Liberazione dovrà chiarire se potrà arrivare almeno a 10 milioni con i bonus, come l'offerta da 9 + 1 stabilita con Steven Zhang che però per ovvi motivi è rimasta nelle bozze. Al contempo il giocatore dovrà fare quel famoso passo indietro per andare incontro alla propria società.

Come ha spiegato nelle scorse ore Beppe Marotta non c'è fretta di firmare questo rinnovo perché anche se l'argentino ritiene di meritarselo dopo la miglior stagione della sua carriera, il nero su bianco può arrivare in estate o a ottobre. La vera fretta è stringersi la mano con la convinzione di aver trovato un accordo perché dopo l'esperienza con Milan Skriniar in casa Inter si va con i piedi di piombo.

Se però non si trovasse una quadra, l'Inter vuole sapere se dovrà mettere il giocatore sul mercato già nella prossima sessione estiva. Epilogo che entrambe le parti vorrebbero scongiurare.

