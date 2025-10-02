Intervenuto a Sky Sport prima del fischio d'inizio tra Roma e Lille, match valido per la seconda giornata di Europa League, il direttore sportivo dei giallorossi, Frederic Massara ha parlato del rientro di Paulo Dybala, giocatore in ripresa dopo l'infortunio che Gasperini potrebbe ritrovare già per Firenze.

Dybala ci sarà contro la Fiorentina o rientrerà con l'Inter? E se ci può dire qualcosa sul rinnovo

"Intanto Dybala sta recuperando bene, ci auguriamo che possa essere disponibile già per domenica, credo che domani ne sapremo di più. Ma il suo recupero funziona piuttosto bene. Dopodiché Paulo non è l'unico giocatore in scadenza, in questo momento il tema dei nuovi non è ancora stato affrontato, ci concentriamo su queste partite, poi vedremo più avanti".