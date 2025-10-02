È stata rinviata al 6 novembre l’udienza preliminare del procedimento in corso a Roma che vede indagato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Al patron azzurro viene contestato il reato di falso in bilancio legato alla compravendita del difensore Manolas dalla Roma e alle presunte plusvalenze fittizie nell’operazione che portò l’attaccante Osimhen dal Lille al club partenopeo.

Il rinvio è stato disposto dal gup capitolino che ha accolto l’istanza presentata dai legali di De Laurentiis - gli avvocati Fulgeri, Contrata e Scalise - finalizzata al deposito di una consulenza tecnica.

Le indagini non riguardano solo il presidente, ma anche la SSC Napoli e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, considerato il braccio destro di De Laurentiis. Al centro dell’inchiesta ci sono i bilanci societari relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021.