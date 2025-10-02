Carmine Nunziata, ct della Nazionale italiana Under 20, non riesce a nascondere la sua delusione per il 2-2 maturato contro i pari età di Cuba, all'‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso, nella seconda giornata del Gruppo D del Mondiale di categoria: "Questa partita non doveva rappresentare un’insidia: ce la siamo creata noi, commettendo ingenuità in alcuni falli da ammonizione e rimanendo poi in dieci (per l’espulsione dell'interista Iddrissou, in precedenza autore del momentaneo 2-0). La partita poteva finire sette o otto a zero per noi nel primo tempo, ma ce la siamo complicata. Detto questo, se si concedono certi rigori, bisogna fare una riflessione perché non sono accettabili. Ma se vengono dati, allora doveva essere concesso anche quello su Idele nel finale. Ci vuole un metro di giudizio uniforme per tutti”.