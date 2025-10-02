In occasione di Inter-Cremonese, Ermanno Feliciani arbitrerà i nerazzurri per la terza volta in carriera, tutte in Serie A. Il fischietto della sezione di Teramo, che sabato sera collezionerà la 30esima presenza nel massimo campionato, aveva già diretto Genoa-Inter 2-2 del 17 agosto 2024 e Inter-Empoli 3-1 del 19 gennaio 2025. 

