Consueto appuntamento con la Top 11 di Fabio Caressa dedicata alla quinta giornata di Serie A con nuova riflessione sull'Inter alla luce della bella vittoria di Cagliari: "In difesa metto Alessandro Bastoni, perché è tornato ad essere il Bastoni che conoscevamo. L'azione del gol di Lautaro Martinez è la classica azione dell'Inter, e questo mi convince sempre più del fatto che Cristian Chivu non sia solo un buon allenatore ma anche uno intelligente. Sta portando delle modifiche piano piano, parla molto coi giocatori. La dichiarazione di Federico Dimarco è molto importante perché dimostra che qualcosa con Simone Inzaghi negli ultimi tempi si era sfilacciato e Inzaghi lo aveva capito. È normale, dopo che un allenatore rimane tanti anni nella stessa squadra e ha queste condinzioni che però non vanno bene per i giocatori. E quindi si crea un minimo di sfilacciamento. La nuova persona Chivu può portare nuovo entusiasmo che all'Inter serviva".

Nella formazione ideale entrano anche Lautaro Martinez e Pio Esposito, i due marcatori della Unipol Domus: "I numeri di Lautaro sono impressionanti. Coi suoi gol garantisce una media di venti punti a stagione da solo, un'enormità. Ha un livello di gol decisivi segnati superiore all'80% che è una cosa spaventosa per un attaccante. Poi è un leader in mezzo al campo. Pio, con Francesco Camarda, rappresenta una ventata di freschezza. Rispetto a Camarda è molto più fisico, mi ricorda Bobo Vieri in certe cose anche se sono giocatori diversi. Ma aspettiamo un attimo: sicuramente diventerà un giocatore importante ma non va caricato di troppe responsabilità. Avrà spazio per giocare e fare esperienza, ma i giovani hanno un andamento sinusoidale, a volte vanno bene poi a volte hanno momenti di calo. Sosteniamo questi ragazzi".