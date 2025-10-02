“Chi oggi sposa il progetto di valorizzazione del mondo dello sport e del calcio, facendolo con convinzione, commette un atto di grande visione e di lungimiranza”. Così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato la presentazione dell’accordo con Athora, nuovo title partner della Serie A femminile.
Il numero uno della federazione ha ricordato come “il nostro movimento sta cercando per tutta una serie di motivi di raggiungere un livello di sostenibilità definitivo e ha bisogno di entusiasmo anche da parte di chi crede in questo movimento”.
Grande spazio è stato dato al calcio femminile, che secondo Gravina “è in una fase di crescita esponenziale. Basti pensare che siamo passati da 15 a 50mila tesserate e stiamo incentivando ancora questo tipo di attività”. Una crescita sostenuta anche dai risultati sportivi: “C'è la qualità che è venuta fuori dal valore della competizione europea, abbiamo club costantemente impegnati in Europa e c'è una forte spinta dal basso con le giovanili”.
Sul campionato, il presidente FIGC ha sottolineato come “la Serie A femminile stia avendo grandi riscontri, merito dell’ottimo lavoro della divisione e della federazione che crede molto in questo movimento”.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
