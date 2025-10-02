Al netto dell'assenza di Thuram, Chivu può stare sereno: il turnover sta funzionando e la squadra è apparsa in netta crescita di condizione. Non a caso i nerazzurri arrivano all'ultimo impegno prima della sosta, quello contro la Cremonese, dopo quattro successi di fila tra campionato e Champions.

"E’ lecito immaginare che a questo punto Chivu ritocchi la squadra anche nella partita di sabato a San Siro (ore 18) contro la Cremonese ancora imbattuta - si legge sulla Gazzetta -. Una sostituzione è obbligata, visto il serio infortunio capitato a Thuram: dentro probabilmente Bonny. Ma troveranno spazio anche Mkhitaryan, Carlos Augusto (ieri convocato da Ancelotti per il Brasile), Akanji e De Vrij. Da valutare il portiere, con il solito ballottaggio Sommer-Martinez".