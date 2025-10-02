L'adattamento istantaneo al contesto Inter di Manuel Akanji non ha sorpreso per nulla Murat Yakin, ct della Svizzera, che ha parlato così dell'impatto del difensore nella nuova realtà dopo l'addio al Manchester City arrivato nell'ultimo giorno di mercato: "Lo conosciamo, sappiamo che ha un'incredibile fiducia in se stesso e può giocare in qualsiasi squadra", ha detto Yakin durante la conferenza stampa in cui ha spiegato le sue scelte per le gare con Svezia e Slovenia.