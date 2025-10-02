Sfuma la vittoria per l'Italia U20 al Mondiale di categoria nella seconda partita della competizione. Finisce 2-2 la sfida contro Cuba. E dire che gli azzurrini si erano fatti avanti con le reti di Natali e Iddrissou. Lo stesso interista si è fatto espellere sul viale del tramonto del primo tempo per una doppia ammonizione. Nella ripresa due rigori di Camejo permettono a Cuba di pareggiare la contesa.
Con questo pari l'Italia sale a 4 punti, in attesa di Argentina-Australia, che può consentire all'Albiceleste di scavalcare gli azzurrini.
Sezione: Giovanili / Data: Gio 02 ottobre 2025 alle 00:20
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - Giovanili
Mondiale U-20, l'Italia spreca un doppio vantaggio si fa raggiungere da Cuba: Iddrissou segna e si fa espellere
Mondiale U-20, l'interista Iddrissou protagonista nel bene e nel male: in Italia-Cuba gol ed espulsione in 18'
Youth League - Inter-Slavia Praga, Up&Down - Zouin e Lavelli brillano in attacco, Ballo in serata no
Youth League, l'Inter prima ribalta poi si fa recuperare nel finale. Lo Slavia ferma sul 2-2 i nerazzurri
Parte bene l'Italia U20 al Mondiale in Cile: Australia battuta 1-0 con un rigore procurato da Mosconi
Inter-Juventus U20, Up&Down - Serata nera, si salva solo il gol di Kukulis. Prime riflessioni serie per Carbone
Carbone, così non va: Kukulis illude, poi la Juventus con una gran ripresa rifila tre ganci da KO all'Inter U20
Altre notizie
Giovedì 02 ott
- 00:45 Napoli, Conte: "Giocando con lo Scudetto sul petto aumenta la fiducia. Juan Jesus? Immortale"
- 00:20 Mondiale U-20, l'Italia spreca un doppio vantaggio si fa raggiungere da Cuba: Iddrissou segna e si fa espellere
- 00:00 La pietra di paragone non può essere l'Inter di Inzaghi: Bastoni e Chivu spiegano perché
Mercoledì 01 ott
- 23:51 Dumfries da Champions: ha partecipato a nove gol dell'Inter. Solo tre difensori hanno inciso più dell'olandese
- 23:37 Bastoni ancora decisivo: dal suo debutto in Champions League è il difensore centrale ad aver servito più assist
- 23:23 Mondiale U-20, l'interista Iddrissou protagonista nel bene e nel male: in Italia-Cuba gol ed espulsione in 18'
- 23:09 Crollo Saint-Gilloise col Newcastle, El Hadj: "Imparando da questa esperienza magari vinceremo la prossima"
- 22:58 UCL - Hojlund cuore di Napoli: doppietta e Sporting Lisbona ko. Tudor 'Mister X', Villarreal-Juve finisce 2-2
- 22:45 Carlos Augusto convocato dal Brasile, Ancelotti: "Volevo un altro difensore e all'Inter fa il centrale"
- 22:40 Ballotta: "L'Inter di Chivu può raggiungere quella di Inzaghi. I giocatori bene o male sono quelli"
- 22:25 Boeri: "Nome nuovo stadio a Milano? Difficile non pensare a 'Meazza'. Sarebbe sbagliato nominarlo 'Ibrahimovic' o 'Ronaldo'"
- 22:10 Cremonese, Payero: "Sabato affrontiamo un avversario fortissimo, a Milano per dare il massimo"
- 21:56 Chivu, due su due nelle prime uscite in Champions da allenatore dell'Inter: prima di ci erano riusciti solo altri tre
- 21:41 Quant'è poco 'kafkiano' il 3 a 0 dell'Inter contro lo Slavia Praga!
- 21:26 Due amichevoli in Asia per il Brasile il 10 e 14 ottobre: Carlos Augusto torna tra i convocati di Ancelotti
- 21:12 Bellinazzo e la questione stadio: "Quando l'Inter era di Suning non c'erano più accordi col Milan"
- 20:57 Caressa: "Lautaro vale 20 punti a stagione di media da solo, un'enormità. Importanti le parole di Dimarco"
- 20:43 UCL, continua a sorprendere il Qarabag: anche il Copenaghen ko. Il Newcastle maltratta il Saint-Gilloise
- 20:28 Romanò, oro mondiale nel volley e cuore nerazzurro: "Sveglio per Juve-Inter prima dell'esordio, che follia"
- 20:14 Tifosi dello Slavia Praga turbolenti in Piazza Duomo: Daspo di un anno per tre di loro
- 19:59 Hernanes: "L'Inter gioca il miglior calcio d'Italia, chi non è d'accordo è un negazionista. E sui gol subiti..."
- 19:45 Giudice Sportivo Serie C, due sanzioni per l'Inter U23: prima per Cocchi. Entra in diffida Cinquegrano
- 19:30 Sangalli, pres. Confcommercio: "Svolta necessaria su San Siro. Una finale Champions frutta 35 mln di indotto"
- 19:15 Sabato c'è Inter-Cremonese, venerdì la conferenza stampa di Chivu: appuntamento alle 14
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER VA, ora la CREMONESE. L'infortunio di THURAM e il retroscena di MERCATO su KONE': le ULTIME
- 18:47 Sky - Marcus Thuram ai box: il francese salterà anche gli impegni con la Nazionale, l'obiettivo è Roma-Inter del 18 ottobre
- 18:36 Thuram, risentimento al bicipite femorale: salta Inter-Cremonese, sarà rivalutato settimana prossima
- 18:32 Capello: "L'Inter è in crescita, questa è la verità. In Champions squadra più concentrata rispetto al campionato perché..."
- 18:18 Cremonese, Nicola: "Voglio passione e consapevolezza. Dobbiamo avere senso di responsabilità"
- 18:03 Bellinazzo: "Con la vendita dell'area di San Siro, Inter e Milan nella modernità della football industry"
- 17:50 Grygar: "Chivu persona emotiva e impulsiva. Ma mi ha dato il massimo dal punto di vista calcistico"
- 17:36 Klaassen difende Heitinga e l'Ajax: "Non siamo inquieti, ma c'è molto clamore e non aiuta. Noi andiamo avanti"
- 17:22 Qui Cremonese - Seduta mattutina verso l'Inter: nel menù lavoro tattico e partitella
- 17:08 Sneijder sbotta contro l'Ajax: "Inaccettabile giocare così a questi livelli. Sono una banda di idioti"
- 16:54 Pandev ricorda quando Mourinho disse a Eto'o: "Se fai il terzino vinciamo la Champions"
- 16:48 Sala: "Nuovo San Siro, a Inter e Milan sto dicendo di correre. Non so a che punto sia il progetto"
- 16:40 È ancora Thuram il Player of the Match: "Il suo atletismo ha distrutto la strategia dello Slavia"
- 16:26 Bonny: "Abbiamo tutti lo spirito giusto, che si parta dall'inizio o dalla panchina. Ecco cosa ci ha detto Chivu"
- 16:12 Zielinski: "Chivu è fortissimo nella parte tattica e mentale. L'Inter deve avere la consapevolezza di essere forte"
- 16:00 CF - Inter, salgono i ricavi minimi in Champions dopo le prime due vittorie: nelle casse nerazzurre almeno 55 mln
- 15:58 Chivu: "Sono sereno perché ho una squadra di uomini per bene che mi fa stare tranquillo con ciò che fa"
- 15:44 Dumfries: "Ogni vittoria è importante in questa Champions. Dobbiamo essere questa Inter in ogni gara"
- 15:30 Agustina rivela: "La carriera di Lautaro? Nel 2021 c'è stato un momento molto duro. Ci sentivamo come se avessimo perso tutto"
- 15:25 Sky - Previsti per il tardo pomeriggio di oggi gli esami di Thuram: verdetto atteso in serata
- 15:16 Thuram: "Non so dove possiamo arrivare, siamo all'inizio. Ma è un buon momento e con Chivu sto benissimo"
- 15:02 UFFICIALE - Sensi riparte da Cipro: l'ex Inter è un nuovo giocatore dell'Anorthosis Famagosta FC
- 14:48 CF - Inter, lo stipendio di Luis Henrique salirà negli anni: cifre e dettagli di ingaggio e bonus
- 14:34 Lautaro sempre in gol nelle ultime sette edizioni di Champions League: solo altri due insieme al Toro
- 14:20 Due su due e tre punti. Dumfries esulta: "Buon inizio della nostra stagione di Champions"
- 14:06 Mosconi: "Indossare la maglia dell'Italia è un onore e un dovere. Faremo un gran Mondiale"
- 13:52 Riva, Ass. Sport di Milano: "San Siro ci riempie il cuore, ma Inter e Milan meritano un impianto d'eccellenza"
- 13:38 videoThuram, in mixed come in campo: con la filosofia del sorriso. Che leggerezza non è superficialità
- 13:24 Angolo Tattico - Acerbi si prende lo spazio lasciato libero, Thuram disegna calcio: le chiavi di Inter-Slavia Praga
- 13:10 CF - Sucic, all'Inter uno stipendio di 1,5 mln a stagione. Nell'accordo anche diversi bonus
- 12:56 CF - Quanto guadagna Akanji all'Inter? Le cifre ufficiali tra contratto, ingaggio e bonus
- 12:42 Il Podcast di FcIN - L'analisi di Inter-Slavia Praga: vittoria netta ma ora va risolta la questione Curva Nord
- 12:28 Slavia Praga, Stanek: "Ecco cosa è successo nel primo tempo, meglio la ripresa"
- 12:14 Corsera - San Siro, prime conseguenze dopo il sì: Scavuzzo può restare all'Urbanistica
- 12:00 CdS - Inter, un filotto che va oltre ai risultati: ormai è chiara l'identità di squadra
- 11:45 Slavia Praga, Kusej: "Contro l'Inter come una lezione universitaria. Livello diverso dal nostro"
- 11:30 GdS - Nuovo San Siro, tutto ciò che c'è da sapere: i prossimi passi, l'inizio dei lavori, i "resti" del vecchio stadio
- 11:16 GdS - Lautaro da record: a segno con l'Inter per sette Champions di fila
- 11:02 In CHAMPIONS solo CONFERME, la strada è TRACCIATA: giocatori RIGENERATI. THURAM da valutare
- 10:48 Scaroni: "San Siro? Finito solo il primo tempo. Nessuna speculazione: non venderemo a breve termine"
- 10:34 Slavia Praga, Vlcek: "La Champions è un sogno, ma l'Inter ci ha fatto capire una cosa"
- 10:20 Koné: "Positivo l'interesse dell'Inter, ma la trattativa non dipendeva da me. Sommer e Thuram mi hanno detto che..."
- 10:06 Curva Nord, striscione fuori dal Meazza: "Luci a San Siro non le spegneremo mai"
- 09:52 TS - Lautaro, i record europei si avvicinano. E anche tra gli all-time ci sono due posizioni nel mirino
- 09:38 TS - Inter-Slavia Praga, volano i 7 e niente insufficienze. Quattro titolari si fermano al 6
- 09:24 TS - Fort San Siro, 14 vittorie nelle ultime 17 in casa. E Chivu, per la prima volta...