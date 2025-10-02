Sfuma la vittoria per l'Italia U20 al Mondiale di categoria nella seconda partita della competizione. Finisce 2-2 la sfida contro Cuba. E dire che gli azzurrini si erano fatti avanti con le reti di Natali e Iddrissou. Lo stesso interista si è fatto espellere sul viale del tramonto del primo tempo per una doppia ammonizione. Nella ripresa due rigori di Camejo permettono a Cuba di pareggiare la contesa.

Con questo pari l'Italia sale a 4 punti, in attesa di Argentina-Australia, che può consentire all'Albiceleste di scavalcare gli azzurrini.