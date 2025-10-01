Carlos Augusto torna tra i convocati di Carlo Ancelotti, ct del Brasile, che lo aveva già selezionato a fine maggio, quattro giorni prima della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Il laterale nerazzurro, che nell'ultima occasione non giocò neanche un minuto con la maglia verdeoro, è stato inserito nella lista del tecnico italiano per le amichevoli in terra asiatica con Corea del Sud e Giappone, in programma rispettivamente il 10 e 14 ottobre. 

Sezione: Focus / Data: Mer 01 ottobre 2025 alle 21:26
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print