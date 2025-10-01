Carlos Augusto torna tra i convocati di Carlo Ancelotti, ct del Brasile, che lo aveva già selezionato a fine maggio, quattro giorni prima della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Il laterale nerazzurro, che nell'ultima occasione non giocò neanche un minuto con la maglia verdeoro, è stato inserito nella lista del tecnico italiano per le amichevoli in terra asiatica con Corea del Sud e Giappone, in programma rispettivamente il 10 e 14 ottobre.

CONVOCADOS! ✅



O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro.



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/AgoZ2CZW7E — brasil (@CBF_Futebol) October 1, 2025