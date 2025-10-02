"L’obiettivo di Thuram è di provare a essere abile e arruolabile per la trasferta di Roma di sabato 18 per il primo incontro dei nerazzurri dopo la sosta, ma la realtà dei fatti è che il suo recupero per la partita nella capitale contro i giallorossi pare appeso ad un filo sottilissimo". Questo quanto scrive stamane Tuttosport in relazione allo stop per il francese, dopo il "risentimento muscolare" alla coscia sinistra accusato nel match con lo Slavia Praga.

Secondo il quotidiano torinese, la certezze è che i tempi non verranno forzati in alcun caso. "Solo tra una settimana, quando verrà fatto il punto della situazione dopo i primi giorni di lavoro dedicati esclusivamente al recupero del calciatore, si potranno avere tempistiche più certe. Il problema, per l’Inter, è che purtroppo il guaio muscolare rimediato dal francese nel secondo tempo con lo Slavia non era certo un crampo".