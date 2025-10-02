L'AIA ha deciso di affidare all'arbitro Ermanno Feliciani la direzione di Inter-Cremonese, gara valida per la sesta giornata di Serie A, in programma a San Siro, sabato 4 ottobre (fischio d'inizio ore 18). Il fischietto della sezione di Teramo si avvarrà della collaborazione degli assistenti Lo Cicero e Politi con Rapuano nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR, a Lissone, saranno collegati con Milano Gariglio e Di Bello. Tutte le designazioni:

H. VERONA – SASSUOLO Venerdì 03/10 h. 20.45

FOURNEAU

IMPERIALE – REGATTIERI

IV: MARCHETTI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARESCA

LAZIO – TORINO Sabato 04/10 h. 15.00

PICCININI

CAPALDO – LAUDATO

IV: MARINELLI

VAR: GHERSINI

AVAR: CHIFFI

PARMA – LECCE Sabato 04/10 h. 15.00

DOVERI

BERTI – BIANCHINI

IV: CALZAVARA

VAR: MARESCA

AVAR: DI PAOLO

INTER – CREMONESE Sabato 04/10 h. 18.00

FELICIANI

LO CICERO – POLITI

IV: RAPUANO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI BELLO

ATALANTA – COMO

ZUFFERLI

PRETI – LUCIANI

IV: ZANOTTI

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

UDINESE – CAGLIARI h. 12.30

ARENA

BACCINI – CECCON

IV: MUCERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRONTERA

BOLOGNA – PISA h. 15.00

ABISSO

VECCHI – DI GIOIA

IV: COLLU

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VOLPI

FIORENTINA – ROMA h. 15.00

COLOMBO

PERROTTI – MORO

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: GARIGLIO

NAPOLI – GENOA h. 18.00

LA PENNA

PASSERI – TRINCHIERI

IV: GALIPO’

VAR: PEZZUTO

AVAR: SOZZA

JUVENTUS – MILAN h. 20.45

GUIDA

COLAROSSI – ROSSI C.

IV: AYROLDI

VAR: DI BELLO

AVAR: GHERSINI