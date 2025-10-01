"Il nome del nuovo stadio a Milano? E' difficile non pensare a "Giuseppe Meazza', uno dei pochi giocatori che ha unito le due squadre. E comunque nella memoria internazionale resta San Siro". E' il pensiero espresso dall'architetto Stefano Boeri, a Padovaoggi.it, a margine della presentazione del progetto del nuovo Kursaal di Abano Terme.

"Forse bisognerebbe chiamarlo stadio 'Ibrahimovic' o 'Ronaldo', ma sono giocatori che rimangono simboli delle rispettive tifoserie: il primo è più amato dai milanisti, il secondo dagli interisti. Sarebbe sbagliato chiamarlo così, 'Meazza' mi sembra una buona idea", ha aggiunto.