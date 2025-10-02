Si è tenuta la prima riunione operativa della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di calcio e basket professionistiche, voluta fortemente dal Ministro per lo Sport Andrea Abodi. Che a margine della prima seduta ha dichiarato: "Auguro buon lavoro al presidente, Massimiliano Atelli e ai membri della stessa la professoressa Ariela Caglio, il professor Alessandro Zavaglia, la professoressa Francesca Di Donato e il professor Giuseppe Marini che comporranno quindi la nuova Autorità statale di vigilanza insieme al presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’avvocato Gabriele Fava e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il dottor Vincenzo Carbone quali componenti di diritto. Sono certo che sapranno operare con competenza, tempestività, terzietà e indipendenza. Ringrazio anche la FIGC e la FIP per il grande spirito di collaborazione che stanno dimostrando per consentire alla commissione di operare efficacemente sin da subito".