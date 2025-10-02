Lunga intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per Angelo Di Livio, ex calciatore e oggi opinionista tv. L'ex bianconero ha detto la sua sul campionato di Serie A, concentrandosi anche sulla nuova Inter targata Cristian Chivu:

Chivu le piace?

"Sì. Ha idee importanti, sta facendo giocare bene l'Inter. Vedo che alcuni giocatori stanno rientrando in forma, Chivu comunque ha anche personalità come allenatore".

Il Napoli di Conte lo vede?

"La squadra è forte, il Napoli è favorito. Quest'anno c'è la pressione di dover vincere per forza, lo scorso era diverso. E poi ci sono anche le coppe, con un dispendio di energie molto importante. Comunque è una squadra fortissima".

Gattuso è partito bene da ct.

"Siamo tutti con Rino, senza se e senza ma. Con la sua generosità può riportare valori importanti nella nostra Nazionale. Mondiale? Ce la dobbiamo fare per forza. Si può anche andare al playoff, ma per andare poi ai Mondiali. Sono fiducioso".