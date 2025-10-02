A causa del forfait di Marcus Thuram, il ct della Francia Didier Deschamps ha deciso di inserire Jean-Philippe Mateta nella lista degli attaccanti a sua disposizione in vista delle gare con Azerbaigian e Islanda: "E' la sua prima volta con la nazionale maggiore, anche se non è giovanissimo. Sa segnare. Ovviamente, la mia scelta è legata all'assenza di Marcus Thuram, ma ha un buon profilo. Ha fatto bene, soprattutto alle Olimpiadi. È in questa pre-lista, che comprende circa una cinquantina di giocatori, da un po' di tempo", ha spiegato il tecnico transalpino in conferenza stampa.