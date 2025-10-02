La Divisione Serie A Femminile Professionistica ha reso noto il programma della terza giornata di campionato. Programmando per domenica 19 ottobre alle ore 18:00 allo stadio “Arena Civica Gianni Brera” di Milano la sfida tra l'Inter Women di Gian Piero Piovani e il Parma. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN.