La Divisione Serie A Femminile Professionistica ha reso noto il programma della terza giornata di campionato. Programmando per domenica 19 ottobre alle ore 18:00 allo stadio “Arena Civica Gianni Brera” di Milano la sfida tra l'Inter Women di Gian Piero Piovani e il Parma. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 02 ottobre 2025 alle 08:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
