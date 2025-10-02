Antonio Di Gennaro, ex giocatore e opinionista tv, ha parlato dell'Inter ai microfoni di Tmw Radio durante il programma 'Maracanà'.

"A Cagliari ho visto una squadra forte, che ha creato molto, il Cagliari ha fatto la sua partita, sperando con i cambi di rimetterla a posto. Ma ho rivisto giocatori dell'Inter che hanno voglia e fisicamente hanno qualcosa in più. L'organico per me è il più forte della Serie A - le sue parole -. Ho visto attaccanti a livello tecnico e fisico davvero bene. Dei nuovi mi piace molto Sucic".

Sulla frecciata di Dimarco a Inzaghi. "Sempre dopo a parlare però? Per me è scorretto, o lo dici prima o non lo dici proprio", ha aggiunto.

"Esposito e Camarda? Sono contento per entrambi. Per Pio Esposito nutro qualcosa di diverso, Camarda è più giovane di tre anni e depone a suo favore. Mi auguro che possa giocare in maniera stabile a Lecce, che ha bisogno di attaccanti prolifici. Pio Esposito mi sembra l'attaccante vecchio stampo, come Toni, Vieri. E per me hanno personalità e più testa rispetto ad altri. E bello che poi i due organici li abbiano accettati così bene", ha concluso.