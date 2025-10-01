Nel presentare in conferenza stampa la lista dei convocati per le amichevoli contro Corea del Sud, Carlo Ancelotti, CT della Nazionale brasiliana, ha spiegato quelli che sono stati i criteri che hanno portato alle scelte: "Questa non è una lista definitiva. Questo fine settimana abbiamo le partite di Champions League. Stiamo dando la priorità ai giocatori che giocano in Europa perché viaggiano meno e per via del fuso orario. Molti di questi giocatori dovrebbero essere al Mondiale, ma stiamo anche tenendo conto degli infortuni degli ultimi giorni", ha spiegato.

A proposito del Mondiale e della marcia di avvicinamento, Ancelotti ha aggiunto: "Quello che abbiamo pensato con tutto lo staff tecnico era di far giocare una squadra asiatica in questa data FIFA, poi una squadra africana nella data FIFA di novembre e infine una squadra europea nella data FIFA di marzo. Penso che sia un buon piano per prepararci al miglior torneo del mondo". Tra i giocatori convocati c'è anche Carlos Augusto, difensore dell'Inter, convocazione spiegata così dal tecnico di Reggiolo: "Carlos Augusto sta giocando come difensore centrale nell'Inter. Volevo aggiungere un difensore in più, considerando i potenziali problemi in queste partite".