C'è anche un giocatore dell'Inter tra i sei candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre: si tratta di Federico Dimarco, in lizza con Federico Baschirotto (Cremonese), Kevin De Bruyne (Napoli), Nikola Krstovic (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna) e Christian Pulisic (Milan).

I sei in nomination sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 3ª alla 5ª della Serie A Enilive 2025/2026.