Quali effetti stanno avendo i primi mesi di Chivu sul gruppo dell'Inter? Uno sguardo panoramico alle prestazioni collettive ed individuali del gruppo, la squadra nerazzurra sembra essere tornata sul pezzo grazie anche alla gestione del tecnico.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 02 ottobre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print