Nel corso del Consiglio FIFA che si è riunito oggi, presso la sede di Zurigo, Nasser Al-Khelaïfi, in qualità di presidente dell'ECA, ha fatto un resoconto del Mondiale per Club 2025, ribadendo "il successo globale e l'entusiasmo dei club per il futuro della competizione", come si legge nella nota diramata dalla Federazione internazionale di calcio.