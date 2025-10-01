Jamal Iddrissou è stato protagonista nel bene e nel male durante il primo tempo di Italia-Cuba al Mondiale Under 20 conclusosi poco fa sul 2-0: l'attaccante 18enne dell'Inter Primavera, dopo aver firmato al 31' il gol del raddoppio della squadra di Carmine Nunziata, che era passata in vantaggio al 14' con Andrea Natali, si è fatto espellere per somma di ammonizioni nello spazio di un quarto d'ora, tra 34' e 49'.