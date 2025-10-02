In occasione di Inter-Cremonese, in programma a San Siro sabato 4 ottobre alle 18, torna la partita speciale dedicata agli Inter Club: un appuntamento che celebra la passione e il sostegno dei soci nerazzurri con tante attività esclusive.

La giornata si aprirà con il 'Walk About riservato' ai soci, un tour dedicato dello stadio che permetterà di vivere ancora più da vicino il mondo Inter. L’esperienza sarà arricchita da un esclusivo Meet&Greet con una Legend nerazzurra, che regalerà ai tesserati una mattinata ricca di foto e momenti speciali.

Le iniziative proseguiranno nel pre-partita: oltre alle consuete attività che coinvolgono i soci junior che saranno protagonisti con il Welcome Team, l'High Five e i Bimbi in Campo e i soci senior che saranno impegnati tra Walk About e sbandieratori, i tifosi avranno la possibilità di assistere al riscaldamento da bordocampo. Inoltre, due fortunati vincitori del concorso “Leave a Trace” affiancheranno lo speaker Mirko Mengozzi nella lettura delle formazioni ufficiali.

Come da tradizione, il gagliardetto della partita sarà personalizzato con la dicitura “Inter Club Special Match”: un simbolo che testimonia la centralità del progetto Inter Club nella famiglia nerazzurra.

La partita speciale rappresenta l’occasione per celebrare un movimento che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita: dopo tre record storici consecutivi di iscritti, nella stagione in corso sono nati 39 nuovi Inter Club, di cui 6 all’estero, a conferma del respiro sempre più internazionale del progetto nerazzurro. Con un totale di 1.055 Inter Club distribuiti in tutti e cinque i continenti e presenti in quasi 80 Paesi, la passione per i colori nerazzurri continua a unire migliaia di tifosi in tutto il mondo.