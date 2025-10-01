A causa del risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra accusato ieri sera, sul finale di Inter-Slavia Praga, Marcus Thuram dovrà dare forfait non solo per la gara di campionato con la Cremonese di sabato ser,  ma non potrà rispondere nemmeno alla convocazione del ct francese Didier Deschamps. Secondo Sky Sport, Tikus rimarrà a Milano con l'obiettivo di recuperare in tempo per Roma-Inter, gara in programma il prossimo 18 ottobre, dopo la sosta per le Nazionali. 

Sezione: Focus / Data: Mer 01 ottobre 2025 alle 18:47
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print