Alla luce delle tensioni globali e dei conflitti geopolitici, nel suo discorso di apertura al Consiglio FIFA odierno, Gianni Infantino, numero uno del calcio mondiale, ha sottolineato l'importanza di promuovere la pace e l'unità, in particolare nel contesto della situazione in corso a Gaza: "Alla FIFA, ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio per unire le persone in un mondo diviso. I nostri pensieri sono rivolti a coloro che soffrono nei numerosi conflitti che esistono oggi in tutto il mondo, e il messaggio più importante che il calcio può trasmettere in questo momento è quello di pace e unità - le sue parole -. La FIFA non può risolvere i problemi geopolitici, ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttandone i valori unificanti, educativi, culturali e umanitari".