Il Sassuolo in questa stagione è alle prese con il mal di trasferta. I neroverdi sono andati ko sul campo della Cremonese, dell'Inter e del Como (in Coppa Italia), ma Fabio Grosso assicura che il cambio di rotta potrebbe arrivare già nel match di domani a Verona: "I numeri nel breve raggio possono lasciare il tempo che trovano - ha spiegato il tecnico neroverde in conferenza stampa -. Noi non siamo stati bravi a raccogliere fuori casa ed è un dato che vogliamo cambiare il prima possibile. Loro vengono da belle presta hanno qualità, sono una squadra aggressiva che ha fatto belle partite anche contro grandi squadre. Dobbiamo non farci trovare impreparati su cose che non conosciamo e controbattere sulle altre".