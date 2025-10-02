Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dei suoi per 2-1 contro lo Sporting Lisbona in Champions. Focus sulle ambizioni partenopee, toccando le qualità dei singoli: "Di Lorenzo l'anno scorso ha fatto tutte le partite, Rrahmani le ha fatte tutte, Meret le ha fatte tutte, Spinazzola e Olivera si sono alternati di là. Andate a vedere stasera. Spina ha giocato terzino destro, Beukema sta prendendo fiducia, la fiducia che viene giocando e giocando con lo Scudetto sulla maglia; Juan Jesus è immortale, intramontabile, ringraziamo Dio e teniamocelo stretto stretto".