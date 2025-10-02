Come preannunciato nelle scorse ore, Marcus Thuram non farà parte del gruppo della Nazionale francese che il 10 e 13 ottobre sarà impegnato contro Azerbaigian e Islanda nei match validi per il girone D di qualificazione al Mondiale 2026. La notizia, già evidente all'atto della pubblicazione del bollettino medico da parte dell'Inter ieri sera, è diventata ufficiale alle 14 di oggi, quando il ct transalpino Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati che non comprende il nome di Tikus. Il quale resterà a Milano con l'obiettivo di superare il risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra per mettersi a disposizione di Cristian Chivu in tempo per Roma-Inter, la prima gara dopo la sosta, in programma il 18 ottobre. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 02 ottobre 2025 alle 14:06
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print