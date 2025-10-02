Come preannunciato nelle scorse ore, Marcus Thuram non farà parte del gruppo della Nazionale francese che il 10 e 13 ottobre sarà impegnato contro Azerbaigian e Islanda nei match validi per il girone D di qualificazione al Mondiale 2026. La notizia, già evidente all'atto della pubblicazione del bollettino medico da parte dell'Inter ieri sera, è diventata ufficiale alle 14 di oggi, quando il ct transalpino Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati che non comprende il nome di Tikus. Il quale resterà a Milano con l'obiettivo di superare il risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra per mettersi a disposizione di Cristian Chivu in tempo per Roma-Inter, la prima gara dopo la sosta, in programma il 18 ottobre.

Ils porteront le maillot Bleu lors du prochain rassemblement d’octobre ! Voici la 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 de Didier Deschamps



À noter la première convocation pour Jean-Philippe Mateta 🫡 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eFtL32j4ne — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 2, 2025