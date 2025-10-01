Le vittorie dell'Inter contro Ajax e Slavia Praga permettono a Cristian Chivu di scrivere una pagina importante della sua carriera da allenatore. Con il successo contro i cechi, infatti, il romeno è diventato il quarto tecnico nerazzurro a vincere le prime due partite di Champions League. Prima di lui ci erano riusciti Luciano Spalletti, Claudio Ranieri e Roberto Mancini.