Lontane, lontanissime le voci di addio. Hakan Calhanoglu è tornato in forma e si è ripreso le chiavi del centrocampo interista. Dopo un'estate turbolenta, tra dissidi di spogliatoio e rumors di mercato, il turco è tornato a fare quello che sa fare meglio: giocare a pallone.

Il Corriere dello Sport parla chiaro: "Squalificato alla prima giornata, con l’Inter che rifilava ben 5 gol al Torino, Calha si è infatti ripresentato al suo posto alla seconda, contro l’Udinese. Ma in quell’occasione la squadra nerazzurra ha indossato il suo abito peggiore: in difficoltà soprattutto a centrocampo, con il turco ombra di sé stesso, c’è scappata la prima sconfitta. E da lì ecco rispuntare una valanga di dubbi: su Chivu, ma anche su Calhanoglu. Ha perso le motivazioni? Voleva andare via e ore non sente più l’Inter come sua? Non ha tenuta fisica? Ebbene, la risposta dell’ex-Milan è stata la migliore possibile. Perché ha fatto parlare il campo. Vero che l’Inter, in casa della Juventus, ha perso, ma lui ha firmato una doppietta ed è sembrato rivitalizzato. Sull’onda, è arrivata anche la prestazione contro l’Ajax, in Champions: doppio corner vincente per le incornate di Thuram, il suo amicone... E il crescendo è proseguito. Perché Çalha ha continuato a dettare legge anche con Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga. E ciò che è balzato all’occhio, al di là dell’eccellente visione di gioco, è la sua brillante condizione fisica".

Clamorosa la percezione avuta dopo le ultime uscite in particolare: Calhanoglu è sembrato letteralmente "volare" in campo, come sottolinea il CdS. Una forma che raramente si è vista lo scorso anno, tra cali di condizione e infortuni vari. E Chivu se la gode.